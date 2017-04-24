Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал жалобу в прокуратуру на французского политолога Филиппа Моро-Дефаржа, допустившего скандальные высказывания в адрес главы Турецкого государства.

Как сообщает Anadolu, в эфире программы «Мир за 7 дней» на телеканале BFM Business профессор Французского института международных отношений (IFRI) Моро-Дефарж сказал, что, учитывая итоги конституционного референдума в Турции, остаются два пути: либо гражданская война, либо его [Эрдогана] устранение.

Адвокат президента Турции Гусейн Айдын подал четырехстраничную жалобу в Республиканскую прокуратуру Анкары.

Согласно статье 310 УК Турции, слова политолога Моро-Дефаржа можно расценивать как призыв к покушению на президента, отмечается в жалобе.

В жалобе также подчеркивается, что слова французского политолога выходят за рамки свободы слова и могут быть восприняты в качестве призыва к совершению преступления.

«Необходимо выяснить, кому именно был адресован призыв к физическому устранению президента, а также изучить связи Филиппа Моро-Дефаржа с террористическими организациями, в том числе PKK и течением Фетуллаха Гюлена (FETÖ). Важно возбудить уголовное дело по указанному факту», - говорится в жалобе.

Законодательство Турции допускает возбуждение уголовного дела в отношении иностранных граждан по указанной категории преступлений.

Ранее французский политолог принес официальные извинения за высказывания в адрес президента Турции. «От всей души прошу прощения», - сказал Филипп Моро-Дефарж.

Ф.Багирова

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