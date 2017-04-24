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Турция

Эрдоган уступил свое кресло 10-летнему мальчику – ФОТО - ВИДЕО 24.04.2017 09:54

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял вчера в Президентском комплексе в Анкаре группу школьников.

Как сообщает Anadolu, в связи с отмечаемым в Турции Днем национального суверенитета и детей глава государства выступил перед детьми с речью.

«Есть только три человека, которые достойны того, чтобы им целовали руки, - отец, мать и учитель. Больше никто!» - сказал Эрдоган.

«Дети – наше будущее, дети - гаранты будущего Турции», - подчеркнул он.

Затем Эрдоган уступил свое кресло ученику четвертого класса, 10-летнему Мехмету Акифу.

День детей в Турции отмечается в честь первого созыва Великого национального собрания в 1920 году в Анкаре. В этот день дети из десятков стран мира в национальных костюмах посещают мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

По всей стране в эти дни проходят десятки театральных представлений и концертов для детей и подростков. Сотни детей принимают участие в 39-м Международном детском фестивале TRT.

Ф.Багирова

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