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Турция

Эрдоган совершил умру – малый хадж в Мекке - ФОТО 16.02.2017 12:08

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил паломничество (умру), посетив мечеть Масджид аль-Харам в Мекке, главной святыне исламского мира.

Эрдоган и сопровождающая его делегация в ночные часы посетили Запретную мечеть, где вначале сделали обходы вокруг Каабы, а потом выполнили паломничество к холмам Сефа и Мерв, сообщает Anadolu.

Президент Турции совершил паломничество в сопровождении своей супруги Эмине Эрдоган, главы Генштаба ВС Турции Хулуси Акара, министра экономики Нихата Зейбекджи, главы МИД Мевлюта Чавушоглу, министра энергетики и природных ресурсов Берата Албайрака и главы Национальной разведывательной организации (MİT) Хакана Фидана.

Накануне Эрдоган по завершению официального визита в Катар прибыл в саудовский город Медина.

Умра – малое паломничество, связанное с посещением Мекки, а также Запретной мечети, однако не в месяц хаджа, а в любое другое время.

Ф.Багирова

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