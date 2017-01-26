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Турция

Асаду нет места в будущем Сирии, заявляют в Анкаре 26.01.2017 19:24

В МИД Турции прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о создании «зон безопасности» в Сирии.

Официальный представитель МИД Хусейн Мюфтюоглу отметил, что для Анкары важны действия, а не слова. «Для нас главное - результаты подобных заявлений и то, насколько изменится позиция Белого Дома под воздействием тех или иных структур США»,- сказал Мюфтюоглу, напомнив, что Анкара изначально выступала за создание зон безопасности в Сирии, сообщает Anadolu.

По его словам, наилучшим примером эффективности создания зон безопасности в Сирии является город Джераблус, куда после освобождения от террористов ДЕАШ вернулись десятки тысяч сирийцев.

Хусейн Мюфтюоглу отметил также, что Башару Асаду нет места в будущем Сирии.

По его словам, позиция Анкары относительно режима Асада остается неизменной. «Главе режима, ставшему причиной гибели 600 тысяч соотечественников, нет места в будущем Сирии. Это наше неизменное мнение», - подчеркнул представитель МИД Турции. 

Напомнив о недавней встрече по Сирии в Астане, Мюфтюоглу не исключил, что позитивный итог переговоров в столице Казахстана мог вызвать неоднозначную реакцию в рядах участников сирийского конфликта. «Попытки провокаций могут повториться, а для их предотвращения необходимы усилия стран-гарантов режима прекращения огня», - предупредил турецкий дипломат.

Ф.Багирова

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