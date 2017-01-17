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Турция

Эрдоган – о поимке «стамбульского стрелка»: Ни один преступник в Турции не уйдет от ответственности 17.01.2017 15:56

Любые противоправные действия в Турции будут пресечены, а преступники привлечены к ответственности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выражая отношение к задержанию террориста, от рук которого погибли 39 человек в ночном клубе Стамбула.

Глава государства поздравил сотрудников Управления полиции Турции, благодаря усилиям которых был задержан террорист.

«В Турции ни один преступник не сможет уйти от ответственности. В правовом государстве преступники привлекаются к ответственности. Задержание террориста, который совершил нападение в районе Ортакёй – показатель подхода к понятию безопасности в Турции», - цитирует Эрдогана Anadolu.

Выходец из Узбекистана Абдулкадир Машарипов, совершивший в новогоднюю ночь вооруженное нападение на элитный клуб Reina, был задержан сегодня ночью в стамбульском районе Эсенюрт, и сознался в нападении на ночной клуб Reina.

Вместе с ним задержаны еще три женщины и один мужчина - граждане Кыргызстана, Египта, Сенегала и Сомали.

Для поимки террориста, убившего 39 человек в Стамбуле, была задействована спецгруппа из более чем тысячи сотрудников сил правопорядка.

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«Террористы хотят помешать развитию Турции»

Глава государства далее напомнил о событиях 15 июля в Турции, когда благодаря усилиям рядовых граждан страны была предотвращена попытка военного переворота.

«Сыны Турции встали на пути предателей», - подчеркнул турецкий президент.

По его словам, террористические организации хотят помешать развитию страны. «ИГИЛ, PKK, течение Фетуллаха Гюлена и многие другие являются частью единого сценария», - сказал президент.

Президент подчеркнул, что государство и народ полны решимости достичь целей 2023 года.

Ф.Багирова

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