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Турция

Чавушоглу: Турция и РФ являются гарантами соглашения по Сирии 30.12.2016 20:41

Накануне достигнута договоренность о распространении режима прекращения огня на всю территорию Сирии, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы являемся гарантами соглашения. Турция и Россия выступают в качестве гарантов двух документов, подписанных оппозиционными группировками в Сирии», - сказал министр.

Что касается Ирана, то он должен использовать свое влияние на «Хезболла», шиитские группировки и режим Асада, как это было обещано ранее в Москве, отметил Чавушоглу.

По его словам, большое значение имеет как долгосрочность режима перемирия, так и дальнейший этап – политический процесс.

«Президенты Турции и России - Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин - договорились об организации встречи делегаций режима и оппозиционных групп в Астане.

В данный момент на основании распоряжений президентов двух стран я и мой российский коллега Сергей Лавров занимаемся координацией встречи.

Соответствующее соглашение уже подписано, но этого недостаточно, так как договоренность надо реализовать», - отметил Чавушоглу.

По его словам, Турция не нацелена на то, чтобы принизить чье-либо значение в сирийском урегулировании.

«Мы взяли инициативу в свои руки, потому что все ранее подписанные соглашения были безрезультатными. Все должны принять участие в будущем Сирии. Однако, считаю, что это участие не должно носить формальный характер. Все должны внести конкретный вклад. Мы хотим пригласить к урегулированию конфликта тех, кто сможет внести конкретный вклад в решение проблемы», - отметил министр.

«Когда около 50 тысяч жителей города остались на блокадном положении, мы приложили с Россией много усилий для их освобождения. После этого привлекли к процессу Иран. Всем известны усилия Турции, переговоры президента Реджепа Тайипа Эрдогана, проведенные не только с президентом России Владимиром Путиным, но и с президентом США Бараком Обамой, канцлером Германии Ангелой Меркель и лидерами других стран. В конце концов мы спасли 50 тысяч заблокированных жителей Алеппо. Они были эвакуированы в специальных автобусах.

Некоторые из них прибыли в Турцию, некоторые были размещены в сирийской провинции Идлиб», - сказал Чавушоглу.

По его словам, соглашение о перемирии подписано в рамках резолюции ООН за № 2254, Женевской декларации и других актов. «Большое значение имеет как долгосрочность режима перемирия, так и дальнейший этап – политический процесс. Нам известно, что некоторые группы в Сирии, а также некоторые страны недовольны таким развитием событий. Но большинство поддерживает подписанное соглашение. Все признают роль в этом процессе Анкары и Москвы. Турция и Россия играют ключевую роль в Сирии. До сегодняшнего дня мы провели только конкретные переговоры, обсудили конкретные предложения и хотим продолжить этот процесс», - отметил министр.

Договоренность о перемирии в Сирии вступила в силу в 00:00 30 декабря (02:00 по бакинскому времени). Турция и Россия выступили гарантами соглашения, которое не распространяется на организации, включенные решением СБ ООН в список террористических. Президент РФ накануне заявил, что договоренность о перемирии в Сирии достигнута благодаря усилиям Турции и России.

МИД Турции также прокомментировал указанную договоренность, заявив, что стороны конфликта в Сирии пришли к согласию по вопросу режима прекращения огня. Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

Anadolu

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