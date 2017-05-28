Бывший министр обороны Израиля генерал Моше Яалон заявил, что российские системы ПВО в Сирии не угрожают его стране.

«Израильским самолетам эти системы не угрожают. Как не угрожают русским самолетам наши системы. Как известно, у нас тоже есть современные системы ПВО. «Холодная война» закончилась. Между Россией и Израилем есть дипломатические отношения, и делается все, чтобы избежать ненужных недоразумений», — сказал бывший глава минобороны страны в интервью программе Евгения Совы «Израиль за неделю» на телеканале RTVI.

Он рассказал также, что координационный центр, который создан Израилем и Россией, помогает избежать возможных конфликтных ситуаций.

«Мы не хотели открытого столкновения, как это произошло между Турцией и Россией после инцидента со сбитым самолетом. Этот центр себя хорошо зарекомендовал. И там, и здесь в центре говорят на одном языке — на русском! Нужно понимать — это не командный пункт совместных действий в Сирии. Нет, вовсе нет, у каждой страны есть свои интересы и свобода выбора, а центр помогает избежать недоразумений».

В сентябре 2015 года Яалон был один из инициаторов создания координационного центра между Израилем и Россией по действиям в небе Сирии.

РИА Новости