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В Краснодаре из-за дебоша на борту вынужденно сел летевший в Турцию самолет 28.05.2017 14:49

Самолет, вылетевший из Москвы в турецкий курортный город Доломан, вынужденно сел в воскресенье в Краснодаре из-за двух жителей Московской области, которые, по словам пассажиров, устроили дебош на борту, сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД по ЮФО.

Сообщение о происшествии на борту воздушного судна "Домодедово-Доломан" поступило в дежурную часть ЛОП в аэропорту Краснодара в 5.30 утра воскресенья.

"Самолет совершил посадку в Краснодаре. Двух пассажиров — жителей Московской области — сняли с самолета. Затем борт вылетел в Доломан уже без них", — рассказали в ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что, по словам пассажиров, жители Московской области устроили дебош на борту. Виновники вынужденной посадки направлены на медицинское освидетельствование, следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего.

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