Представитель министерства обороны Великобритании заявил, что два истребителя британских королевских ВВС были подняты по тревоге в Шотландии после того, как два российских военных самолета вошли в воздушное пространство Британии, сообщает «Би-би-си».

По данным ведомства, инцидент произошел утром 27 мая. Два многоцелевых истребителя Typhoon вылетели с авиабазы в городе Лоссимут на севере страны.

Представитель минобороны подчеркнул, что истребители были подняты в небо «в ответ на два российских самолета, вошедших в воздушное пространство Великобритании».

Согласно информации британского ведомства, королевские истребители наблюдали за двумя российскими сверхзвуковыми стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-160, которые уже пролетали рядом с воздушным пространством Британии в феврале этого года.

Ранее сообщалось, что два истребителя британских ВВС были подняты по тревоге с военно-воздушной базы в Шотландии. Тем не менее тогда минобороны Британии еще не назвало причины таких действий.

При этом в Минобороны России заявили, что сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

Норвежское море находится в относительной близости к территории Шотландии, входящей в Великобританию. В российском министерстве отметили, что полет не нарушал границы других государств.

Gazeta.ru