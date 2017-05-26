Согласно данным опроса, проведенного телекомпанией Fox News, 64% американцев считают Россию врагом для Соединенных штатов.

Сообщается, что таким образом Россия занимает четвертое место в списке недружественных стран, по мнению участников опроса. Также отмечается, что в 2013 году Россию считали недружественной страной 40% респондентов.

Также 73% опрошенных заявили, что президент США Дональд Трамп, по их мнению, видит в России союзника.

При этом в тройку главных врагов США, по мнению американцев, входят Северная Корея (93%), а также Иран (80%) и Сирия (76%).

Gazeta.ru