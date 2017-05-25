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Россия

В России застрелили главного редактора газеты 25.05.2017 11:16

В городе Минусинск Красноярского края убит главный редактор местной общественно-политической газеты «Тон-М».

Как рассказали агентству РИА Новости в Главном следственном управлении СК по региону, тело было обнаружено в помещении бани во дворе частного дома.

По данным газеты, ее главным редактором является Дмитрий Попков.

Возбуждено уголовное дело. Следователи считают одним из мотивов преступления профессиональную деятельность убитого.

Для раскрытия убийства на место выехала специальная группа оперативников из Красноярска.

31 марта 2016 года в Санкт-Петербурге был обнаружен труп журналиста Дмитрия Циликина. Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего студента Сергея Косырева, который признался в убийстве.

Lenta.ru

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