Президент США Дональд Трамп обращался с просьбой с руководителям спецслужб страны с просьбой публично опровергнуть сообщения о якобы имевших место связях его самого и его окружения с Россией. Об этом в понедельник, 22 мая сообщила газета The Washington Post.

По данным газеты, в марте президент обратился с подобной просьбой к директору национальной разведки США Дэну Коутсу и руководителю Агентства национальной безопасности (АНБ) Майклу Роджерсу. Он попросил их выпустить заявления, в которых бы утверждалось, что доказательств сговора окружения Трампа во время президентской кампании 2016 года не существует.

Со ссылкой на неназванные источники газета утверждает, что Коутс и Роджерс отказались выполнить просьбу Трампа, сочтя ее «неуместной».

Издание отмечает, что заручиться поддержкой Коутса и Роджерса Трамп решил на следующий день после того, как глава Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми объявил о начале расследования по делу о связи президента с Россией и предполагаемым вмешательством Москвы в американские выборы.

Также в материале утверждается, что Трамп пытался выяснить у руководителей разведок, могут ли они оказать давление на Коми, чтобы тот «закрыл расследование».

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Такие утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен ЦРУ, ФБР и АНБ. Там говорилось, что российский лидер Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от демократов Хиллари Клинтон и добиться победы Трампа. Россия все эти обвинения отрицает.

Lenta.ru