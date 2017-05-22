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Россия

Предполагаемый убийца российского пилота получил в Турции 5 лет тюрьмы 22.05.2017 14:20

Альпарслан Челик, взявший на себя ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова, приговорен в Турции к пяти годам тюрьмы за незаконное владение оружием.

Об этом РИА Новости рассказал адвокат Мурат Устюндаг.

«Суд не рассматривал дело о причастности Челика к гибели российского летчика Пешкова, расследование по нему продолжается», — отметил адвокат.

Олег Пешков погиб в Сирии 24 ноября 2015 года. Турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24, после чего катапультировавшегося летчика расстреляли с земли. Погибшему пилоту было присвоено звание Героя России.

Сразу после инцидента ответственность за смерть пилота взял на себя Альпарслан Челик. При этом во время следствия боевик заявил, что не убивал летчика и приказывал подчиненным ему боевикам не стрелять по Пешкову.

В апреле прошлого года турецкая полиция арестовала Челика за незаконное ношение и хранение оружия. Сам подсудимый во время следствия отрицал предъявленные обвинения.

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