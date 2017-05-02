Оппозиционер Алексей Навальный во вторник обратится в прокуратуру с заявлением о бездействия правоохранительных органов по факту нападения на него.

«Мы сегодня отправляем несколько жалоб на бездействие правоохранительных органов», - написал Навальный на своем сайте во вторник. По его словам, пользователи соцсетей опознали на видео двух возможных участников нападения, однако информации об их допросе или возбуждении уголовного дела нет, сообщает Интерфакс.

Навальный сообщил, что в понедельник в больнице ему подтвердили диагноз: «химический ожог правого глаза средней степени».

«Врач по-прежнему уверена, что это не могла быть просто зеленка. Там явно смесь зеленки с другой едкой жидкостью. На настоящий момент глаз потерял 80% зрения», - сообщил он.

По словам оппозиционера, пока потеря зрения не является необратимой.

27 апреля неизвестный напал на Навального у Центра международной торговли в Москве и плеснул ему в лицо зеленкой, в результате оппозиционер получил повреждения зрачка и роговицы правого глаза. 28 апреля полиция начала проверку по факту химического ожога глаз у А.Навального.

1 мая в СМИ появилась видеозапись нападения, на которой интернет-пользователи идентифицировали члена группировки SERB Александра Петрунько. Именно он, как утверждается, плеснул химраствором в лицо Навальному.

Другой попавший на видеозапись член SERB Алексей Кулаков в интервью «Новой газете» подтвердил, что находился на месте событий, но заявил о непричастности к самому нападению.

А.А.

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