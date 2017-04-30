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Россия

США заблокировали взнос России в МАГАТЭ на борьбу с раком 30.04.2017 00:26

МИД России заявил о том, что США заморозили взнос России на реализацию программы МАГАТЭ по борьбе с раком.

Об этом сообщается в субботу на сайте министерства.

"Российскому банку, осуществлявшему платеж, был задан вопрос относительно того, имеет ли данный перевод отношение к Ирану," - говорится в заявлении. "Несмотря на заверения с российской стороны, что деньги выделяются сугубо на гуманитарные цели, американские банки задерживали перевод транша в течение нескольких недель, а в начале апреля 2017 г. вернули замороженные средства на счет Госкорпорации "Росатом". Как следствие, в МАГАТЭ до сих пор не получен российский добровольный взнос на цели лечения рака в 2017 г.".

По мнению МИД, действия американских кредитных учреждений объясняются "вольной интерпретацией" санкций в отношении Москвы. Российская сторона неоднократно пыталась решить этот вопрос, однако "американская администрация так и не разъяснила своим банкам ошибочность предпринятых ими шагов".

В российском министерстве действия США называют злоупотреблением международной финансовой системой за счет контроля над долларовыми транзакциями и заявляют, что они наносят прямой ущерб функционированию системы ООН.

Интерфакс

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