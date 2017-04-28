Коллектив «Бурановские бабушки» снова громко заявил о себе, перепев заставку Mortal Kombat («Смертельная битва»).

Однако бабушки признались, что лучше бы спели про русских богатырей — Илью Муромца, Алешу Поповича и Добрыню Никитича. По мнению коллектива, «наш Морозко намного круче Сабзиро, а Рейден не сравнится со славянским богом-громовержцем Перуном».

Как сообщалось, «Бурановские бабушки» получили широкую известность после того, как выступили в финале «Евровидения-2012» в Баку. Они исполнили песню Party For Everybody и заняли на конкурсе второе место.

Репертуар коллектива состоит из народных и собственных песен, а также произведений Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, The Beatles, Eagles и других исполнителей, перепетых на удмуртском и русском языках.

Росбалт