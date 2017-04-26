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На свадьбу азербайджанцев в РФ ворвался ОМОН и испортил праздник – ФОТО 26.04.2017 11:59

24 апреля в Кимрах Тверской области РФ на свадьбу к Рафику Гурбанову и Эльмире Халиловой ворвался ОМОН. Силовики с оружием в руках попросили гостей соблюдать спокойствие и предъявить документы.

На свадьбе среди гостей были журналисты, которые и рассказали о случившемся, передает Tvernews.ru.

Оперативники сухо пояснили журналистам, что ничего чрезвычайного не происходит, просто идет проверка паспортного режима – «рутинная работа» в борьбе с терроризмом. Рутинной работой ОМОН решил заняться не раньше не позже, на свадьбе – проверка паспортного режима заняла 2 часа – с 18.30 до 20.30.

Далее силовики принесли публичные извинения за причиненные неудобства и свадьбу разрешили продолжить. Так и сказали: «Извините, ошиблись. Гуляйте дальше!»

Журналисты и гости праздника считают, что появление незваных гостей связано с тем, что свадьба была проведена 24 апреля, когда отмечается т.н. «геноцид  армян», а большая часть гостей на свадьбе были азербайджанцы.

Молодая пара не думала о том, что выбранная ими дата так не понравится силовым структурам.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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