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Россия

Визит Сергея Лаврова в Абхазию затронул Грузию и Армению 20.04.2017 09:44

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пребывания в Абхазии провел переговоры с главой сепаратистского режима этого региона Грузии Раулем Хаджимбой.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Коммерсантъ», основными темами переговоров стали безопасность непризнанной республики и транзит российских товаров через ее территорию в Грузию и Армению по железной дороге. Кроме того, Москва и Сухуми намерены подписать договор о двойном гражданстве, который значительно упростит получение жителями Абхазии российских паспортов.

Двухдневный визит С.Лаврова в Абхазию ожидаемо вызвал критику со стороны Грузии, неотъемлемой территорией которой является Абхазия. Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе назвал действия главы МИД РФ провокационным шагом. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе, в свою очередь, добавил, что визит является грубым посягательством на суверенитет Грузии. Между тем, в Абхазии С.Лавров уже бывал трижды — в 2008, 2009 и 2011 годах.

Переговоры главы российского МИД с Р.Хаджимбой касались непосредственно защиты Абхазии от внешних угроз, в первую очередь — от Грузии. «Мы убеждены, что вполне реально в обозримом будущем заключить юридически обязывающий документ о неприменении силы между Грузией и Абхазией»,— заявил С.Лавров и добавил, что «это будет важным сигналом для всего Кавказского региона, учитывая его историю».

При этом от решения Тбилиси зависит еще один важный вопрос — будут ли российские товары пропускаться по железной дороге транзитом через Абхазию и Грузию в Армению. Учитывая географическое расположение Армении и исторические противоречия с соседними Турцией и Азербайджаном, сейчас с Россией ее связывает всего один транспортный коридор — автомобильная Военно-грузинская дорога между Тбилиси и Владикавказом. Однако этот путь очень ненадежен: из-за любой непогоды проезд через горный Крестовый перевал часто закрывают, и фуры могут ждать по нескольку дней. Поэтому, отвечая на вопрос на эту тему, С.Лавров упомянул, что именно Армения больше всех хотела бы, чтобы железнодорожное сообщение было восстановлено.

 «Мы этот вопрос затрагивали,— сказал журналистам С.Лавров.— Российская сторона не имеет никаких проблем с тем, чтобы транзит возобновился. Есть даже правовая основа для того, чтобы это произошло. Она может опираться на те договоренности, которые были достигнуты между Российской Федерацией и Всемирной торговой организацией в 2011 году». Не возражает против транзита и Р.Хаджимба, поэтому, добавил Сергей Лавров, «это зависит уже не от нас, а от других стран, куда транзит может следовать».

Напомним, что сама железная дорога, связывающая Сочи, Сухуми, Тбилиси и Ереван, существует еще с советских времен, однако из-за обострившихся в 1990-е годы межнациональных конфликтов она практически не используется.

Еще одна тема, затронутая С.Лавровым и Р.Хаджимбой,— двойное гражданство. В настоящее время договора о двойном гражданстве, несмотря на признание Абхазии Москвой, нет, поэтому процедура получения российских паспортов жителями самопровозглашенной республики несколько затруднена. «Мы в ноябре прошлого года приняли решение заключить договор о двойном гражданстве, передали соответствующий проект документа,— напомнил С.Лавров.— Рассчитываем, что он будет оперативно согласован и принят».

Министр также заявил, что Россия приветствовала бы сотрудничество Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с Абхазией, сообщает РИА Новости.

«Если говорить об Организации договора о коллективной безопасности, конечно, мы бы приветствовали сотрудничество этой структуры с  Абхазией. Для того чтобы получить статус полноправного члена, необходим консенсус всех государств, которые входят в ту или иную организацию, то же самое касается статуса наблюдателя. Здесь разницы нет, здесь важно, чтобы решение было поддержано всеми участниками той или иной структуры», — сказал он.

Отметив, что ОДКБ призвана обеспечивать безопасность входящих в нее стран, С.Лавров подчеркнул, что безопасность Абхазии «самым надежным образом обеспечена и гарантирована теми отношениями, которые закреплены в межгосударственных договорах» между РФ и этим сепаратистским образованием, а также теми конкретными мерами, которые Вооруженные силы РФ в сотрудничестве с абхазскими формированиями предпринимают «для обеспечения повседневных гарантий неповторения никаких агрессивных поползновений извне».

Ялчин Алиев, Э.Т.

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