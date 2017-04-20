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Россия

Путин и Эрдоган вошли в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time 20.04.2017 18:41

Российский президент Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вошли в список 100 самых влиятельных людей мира по версии редакции журнала Time.

Как передает 1news.az со ссылкой на РИА Новости, журнал разделил список по нескольким категориям — «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры» и «Кумиры». Путин и Эрдоган вошли в группу «Лидеров».

Среди «Лидеров» также значатся президент США Дональд Трамп, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, президент Филиппин Родриго Дутерте, президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, председатель КНР Си Цзиньпин, супруга одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса Мелинда, Папа Римский Франциск, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер Индии Нарендра Моди, иранский генерал Касем Сулеймани, руководитель аппарата Белого дома Райнс Прибус, советник президента США по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, лидер демократов в американском Сенате Чак Шумер, глава Пентагона Джеймс Мэттис, сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, директор ФБР Джеймс Коми и другие политики.

Специально для журнала о каждом политике были написаны отдельные очерки. Так, например, автором текста про Путина стал экс-президент СССР Михаил Горбачев.

Горбачев пишет, что Путин «преуспел в стабилизации ситуации, сохранении российского государства и усилении его экономической позиции».

«Я убежден, что Россия может добиться успеха только путем демократии. Россия готова к политической конкуренции, действительной многопартийной системе, честным выборам и систематической ротации правительства. Это должно определять роль и ответственность президента», — отметил Горбачев.

«Титанами» Time назвал, в частности, предпринимателей Дэниэла Эка и Эвана Шпигеля, главу американской Федеральной резервной системы Джаннет Йеллен, баскетболиста Леброна Джеймса и основателя онлайн-магазина Amazon.com Джеффа Безоса.

В категорию «Новаторов» попали дочь президента США Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер, американская актриса Констанс Ву и другие.

Среди «Деятелей искусства» журнал отметил певицу Алишу Киз, сценариста Барри Дженкинса, актрису и певицу Деми Ловато, певца Эда Ширана, актрису Эмму Стоун и других представителей шоу-бизнеса.

«Кумирами» Time посчитал писательницу Маргарет Этвуд, игрока американского футбола Колина Каперника и лидера организации «Белые каски», которая тесно связана с террористами из «Джабхат ан-Нусры» и «Аль-Каиды», Райеда аль-Салеха.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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