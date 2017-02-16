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Россия

Глава Пентагона отказался отвечать Шойгу 16.02.2017 18:44

Глава Пентагона Джеймс Мэттис отказался отвечать на заявление министра обороны Сергея Шойгу о бесперспективности разговора с Россией с позиции силы.

"Мне совершенно нет необходимости отвечать на российское заявление. НАТО всегда выступал за военную силу и защиту демократических стран и свобод, которые мы намерены передать нашим детям", — заявил Мэттис, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова российского министра.

Он добавил, что США и НАТО готовы к политическому взаимодействию с Россией, но не к военному сотрудничеству. По мнению главы Пентагона, "России сначала нужно проявить себя и выполнить обязательства, которые она взяла на себя в рамках соглашения Россия – НАТО".

Ранее Шойгу подчеркнул, что Москва готова выстраивать отношения с Вашингтоном, однако попытки диалога с позиции силы бесперспективны. Он добавил, что ждет разъяснений американской стороны касательно заявлений Мэттиса.

Так министр ответил главе Пентагона, который на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе заявил, что США остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но намерены говорить с Москвой "с позиции силы".

РИА Новости

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