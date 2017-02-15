Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что глава государства ждет от России деэскалации конфликта в Украине и возвращения Крыма, сообщает Reuters.

«Президент Трамп дал ясно понять, что ждет от российских властей деэскалации насилия в Украине и возвращения Крыма», — сказал Спайсер на ежедневном брифинге.

Вместе с тем, он добавил, что «в то же время Трамп рассчитывает поладить с Россией».

В январе 2017 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о статусе как Крыма, так и других регионов России не является предметом какой-либо дискуссии для Москвы.

Gazeta.ru