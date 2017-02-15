USD1.7301
EUR1.8358
RUB0.0298
Brent55.65
WTI52.99
Золото2 114.61
S&P 500 Index2 328.25
Nikkei 22519 240.74
Россия

Белый дом: Трамп ожидает от России возвращения Крыма 15.02.2017 00:26

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что глава государства ждет от России деэскалации конфликта в Украине и возвращения Крыма, сообщает Reuters.

«Президент Трамп дал ясно понять, что ждет от российских властей деэскалации насилия в Украине и возвращения Крыма», — сказал Спайсер на ежедневном брифинге.

Вместе с тем, он добавил, что «в то же время Трамп рассчитывает поладить с Россией».

В январе 2017 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о статусе как Крыма, так и других регионов России не является предметом какой-либо дискуссии для Москвы.

Gazeta.ru

134количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Бородатая Кончита Вурст объявила о самоубийствеТрагедия семьи Исмаиловых: Некоторые врачи нам отказали в лечении, заявив, что «не хотят портить статистику»…Организаторы «Евровидения-2017» заявили о прекращении своей работыСчастливы вместе: истории любви азербайджанских знаменитостей – ФОТОВ Анталье турок, застрелив свою русскую жену и отравив детей, покончил жизнь самоубийством - ВИДЕОНовый образ Севды Алекперзаде - ФОТОСупруга режиссера Шахина Закизаде сообщила последние новости о состоянии его здоровьяВ Азербайджане принят закон «О военном положении»Самый сексуальный преступник в мире впервые вышел на подиум – ФОТОВ Стамбуле арестован гражданин Франции, организовавший теракт в Reina

НОВОЕ НА САЙТЕ

15 февраля00:26 Белый дом: Трамп ожидает от России возвращения Крыма14 февраля23:58 Делегация свободной сирийской армии примет участие в переговорах в Астане23:29 В Турции по подозрению в подготовке вооруженных бунтов задержаны 834 человека22:58 На заседании Комиссии по пищевой безопасности обсуждены задачи, вытекающие из Указа Президента22:42 Сирийская армия взорвала тоннель боевиков, ведущий в Дейр-эз-Зор22:20 Глава Минфина США: санкционная политика в отношении России останется в силе21:54 Малайзия передаст властям КНДР тело Ким Чен Нама только после вскрытия21:32 Президент Турции прибыл в Катар21:13 Президент Азербайджана поздравил президента Сербии20:53 В России кот оставил без электричества более двух тысяч человек20:30 Беспилотное воздушное такси пообещали запустить в Дубае летом20:11 Самый сексуальный преступник в мире впервые вышел на подиум – ФОТО19:52 Минмолодежи и спорта Азербайджана выразило протест против выступления армянских сепаратистов в региональной лиге КВН19:33 Стали известны даты 1-го этапа выпускных экзаменов для 9-классников Азербайджана19:08 В Израиле задержан сотрудник турецкой гуманитарной организации