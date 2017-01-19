Предприниматель Стивен Мнучин, в рамках слушаний по его кандидатуре на пост главы минфина США в сенате, заявил, что выступает против снятия санкций с России, но пока не обладает достаточной информацией о том, нужно ли усиление этих санкций.

"Я против снятия санкций", — ответил он на вопрос сенатора, нужно ли снимать санкции против России. На уточняющий вопрос о том, считает ли он необходимым усиление санкционного давления в связи с последними событиями, он сказал, "что не может ответить на этот вопрос, поскольку не обладает достаточно полной информацией по этому вопросу".

Мнучин — бывший банкир в инвестиционном банке Goldman Sachs. Он стал одним из многих кандидатов от трампа на пост глав министерств, которые должны пройти процедуры слушаний и утверждения конгрессом. Избранный президент США Дональд Трамп вступает в должность в рамках инаугурации 20 января. Однако его кабинет будет принимать дела по мере утверждения кандидатов законодательным органом США.

Группа сенаторов США готовит законопроект по санкциям из-за обвинений в адрес РФ по кибератакам, который предусматривает визовые ограничения и заморозку активов. Согласно документу, визовые ограничения и заморозка активов будут введены в отношении лиц, "которые участвовали в значимых действиях, подрывающих кибербезопасность общественной или частной инфраструктуры и демократических институтов" и лиц, которые содействовали таким действиям.

Законопроектом также предусматривается введение так называемых вторичных санкций в отношении лиц и организаций, сотрудничавших с оборонным и разведывательным сектором РФ. По данным агентства, эти ограничительные меры могут оказать влияние на работу международных компаний, работающих с Россией.

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах 8 ноября. При этом ФБР с этим не согласилось. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

РИА Новости