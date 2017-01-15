Избранный президент США Дональд Трамп готов предложить новый взгляд на российско-американские отношения, заявил избранный вице-президент США Майк Пенс телеканалу CBS.

"В лице избранного президента вы видите человека, который готов предложить свежий взгляд на поиски подхода к тем ужасным отношениям, которые сложились между Соединенными Штатами и Россией на сегодняшний день, который, по крайней мере, открыт к улучшению отношений с Владимиром Путиным и Россией", — заявил Пенс.

По его словам, налаживание отношений с Москвой пойдет на пользу общим интересам обеих стран.

Кроме того, Пенс решительно опроверг сообщения о том, что команда Трампа якобы поддерживала контакт с "российскими хакерами", которых спецслужбы США обвиняют в попытке вмешаться в выборы американского президента.

РИА Новости