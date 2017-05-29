USD1.7020
EUR1.9062
RUB0.0300
Brent51.12
WTI48.50
Золото2 139.33
S&P 500 Index2 415.07
Nikkei 22519 693.93
В мире

В Сомали в результате стрельбы погибли шесть человек 29.05.2017 01:14

По меньшей мере шесть человек погибли, 15 получили ранения после того, как мужчина открыл огонь по людям в центре раздачи питания в Сомали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, вооруженный мужчина целился только по бедным людям, которые направились получать завтраки в городе Абуд-Вак, расположенном в центральной части Сомали.

"Мужчина, вооруженный АК-47, убил шесть человек, большинство из которых — женщины, и ранил еще 15, все они мирные жители", — сообщил очевидец Моаллим Сугаал Али Гулед.

Как сообщает агентство, открывший стрельбу мужчина скрылся с места преступления, никто не взял ответственность за нападение.

РИА Новости

222количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В Калифорнии ребенок вылетел с горки в аквапарке - ВИДЕОБорющаяся с болезнью Кенуль Хасиева растрогала пользователей соцсетей песней о сыне – ВИДЕОФранческо Тотти завершил карьеру – ФОТО - ВИДЕОВладимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева по случаю Дня РеспубликиВ КНДР опубликовали видео пуска новых ракет для систем ПВО - ВИДЕО«Барселона» обыграла «Алавес» и в третий раз подряд завоевала Кубок Испании - ФОТО - ВИДЕО«Манчестер Сити» и «Реал» готовы заплатить € 130 млн за МбаппеАзербайджанский Алексис Санчес стал 4-м в Diamond LeagueВ штате Миссисипи мужчина расстрелял восемь человекГран-при Монако: Феттель выигрывает гонку, Райконнен – второй – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

29 мая01:42 «Зенит» уволил Мирча Луческу01:14 В Сомали в результате стрельбы погибли шесть человек00:43 Франческо Тотти завершил карьеру – ФОТО - ВИДЕО00:29 В Гяндже автомобиль насмерть сбил подметавшую улицу женщину28 мая23:58 В Одессе выбросило на берег десятки мертвых дельфинов - ФОТО23:23 Саудовская Аравия введет стопроцентные акцизы на табак и энергетики22:52 В 2016 году белорусские пограничники выявили 12 боевиков ИГИЛ22:20 Министр обороны США рассказал о смене тактики против ИГИЛ21:52 Зияфет Аскеров: «Наша цель – довести до мира правду об Азербайджане»21:32 В Манчестере задержали еще одного человека в рамках расследования теракта21:03 Даниил Квят: «В Баку нас ждет трасса совсем другого типа, где важна мощность»20:30 Завершился V Международный конгресс «Бакинские дни сердца» - ФОТО20:00 Макрон рассказал о своем отношении к Трампу и Путину19:15 Меркель заявила, что ЕС больше не может полагаться на других18:42 В штате Миссисипи мужчина расстрелял восемь человек