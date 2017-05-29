Власти Бангладеш эвакуировали порядка 300 тысяч человек в связи с приближением циклона "Мора".

Об этом передает агентство Франс Пресс.

В настоящее время циклон находится в 385 километрах от портового города Читтагонг на юго-востоке страны. Ожидается, что шторм обрушится на побережье уже во вторник утром. До этого момента власти планируют эвакуировать более миллиона человек.

По оценкам метеорологов, порывы ветра, сопровождаемые ливнями и грозами, будут достигать скорости 117 километров в час.

РИА Новости