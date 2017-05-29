Тунисские силовики из отдела по борьбе с терроризмом национальной гвардии ликвидировали террориста, который являлся одним из местных командиров ИГИЛ и с 2014 года находился в розыске, сообщается на сайте МВД Туниса.

В Тунисе продолжает действовать режим ЧП, который многократно продлевался президентом Бежим Каидом эс-Себси после крупных терактов в 2015 году в столице и курортном городе Сус.

Как сообщило МВД, операция прошла в районе Хаси Ферид провинции Кассерин на западе страны.

По данным силовиков, ордер на арест этого террориста тунисские власти выписывали не менее 11 раз.

МВД отметило, что проведет ДНК-экспертизу для подтверждения личности убитого, прежде чем раскрыть ее.

Но, по данным местной радиостанции Mosaique FM, речь идет о боевике Хусеме Тлити, который скрывался в горных районах Туниса от преследования по нескольким делам о терроризме.

РИА Новости