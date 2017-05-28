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В мире

СМИ: США направили третью ударную авианосную группу для сдерживания КНДР 28.05.2017 00:33

США направляют третью ударную группу, которую возглавляет авианосец «Нимиц», в западную часть Тихого океана для сдерживания ракетной и ядерной программ Пхеньяна. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на два источника.

По словам источников, «Нимиц», являющийся одним из крупнейших в мире боевых кораблей, присоединится к авианосцам «Карл Винсон» и «Рональд Рейган», которые уже дислоцированы в западной части Тихого океана.

Отмечается, что отправление трех авианосцев США в один регион является редким случаем.

В апреле сообщалось, что ударная авианосная группа США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» вошла в акваторию Японского моря.

Gazeta.ru

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