В 2016 году пограничники Белоруссии выявили 12 членов террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта», которые пытались попасть на территорию страны. Об этом рассказал начальник отряда пограничного контроля «Минск» Николай Воловодов, сообщает телеканал ОНТ.

«В 2016 году личным составом отряда пограничного контроля было выявлено 12 человек, которые принимали участие в террористической организации ИГИЛ», — сказал Воловодов.

Он также рассказал о гражданах Шри-Ланки, которые хотели попасть на чемпионат мира по хоккею.

«Интересные случаи были во время чемпионата мира по хоккею. Граждане Шри-Ланки, Бангладеша очень быстро стали любителями хоккея, когда мы стали задавать им вопрос: «Что это такое? Что это за вид спорта?», то они отвечали, что в этом спорте надо мячи под водой перемещать. Мы, конечно, принимали меры и не пропускали», — добавил Воловодов.

В феврале сообщалось, что в Белоруссии задержан пытавшийся вступить в ИГИЛ россиянин.

Gazeta.ru