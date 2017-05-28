USD1.7020
EUR1.9062
RUB0.0300
Brent51.12
WTI48.50
Золото2 139.33
S&P 500 Index2 415.07
Nikkei 22519 693.93
В мире

В 2016 году белорусские пограничники выявили 12 боевиков ИГИЛ 28.05.2017 22:52

В 2016 году пограничники Белоруссии выявили 12 членов террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта», которые пытались попасть на территорию страны. Об этом рассказал начальник отряда пограничного контроля «Минск» Николай Воловодов, сообщает телеканал ОНТ.

«В 2016 году личным составом отряда пограничного контроля было выявлено 12 человек, которые принимали участие в террористической организации ИГИЛ», — сказал Воловодов.

Он также рассказал о гражданах Шри-Ланки, которые хотели попасть на чемпионат мира по хоккею.

«Интересные случаи были во время чемпионата мира по хоккею. Граждане Шри-Ланки, Бангладеша очень быстро стали любителями хоккея, когда мы стали задавать им вопрос: «Что это такое? Что это за вид спорта?», то они отвечали, что в этом спорте надо мячи под водой перемещать. Мы, конечно, принимали меры и не пропускали», — добавил Воловодов.

В феврале сообщалось, что в Белоруссии задержан пытавшийся вступить в ИГИЛ россиянин.

Gazeta.ru

300количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В Калифорнии ребенок вылетел с горки в аквапарке - ВИДЕОБорющаяся с болезнью Кенуль Хасиева растрогала пользователей соцсетей песней о сыне – ВИДЕО«Барселона» обыграла «Алавес» и в третий раз подряд завоевала Кубок Испании - ФОТО - ВИДЕОВ КНДР опубликовали видео пуска новых ракет для систем ПВО - ВИДЕОВладимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики«Манчестер Сити» и «Реал» готовы заплатить € 130 млн за МбаппеАзербайджанский Алексис Санчес стал 4-м в Diamond LeagueВ штате Миссисипи мужчина расстрелял восемь человекГран-при Монако: Феттель выигрывает гонку, Райконнен – второй – ФОТОВ Баку сгорели 4 киоска

НОВОЕ НА САЙТЕ

28 мая23:58 В Одессе выбросило на берег десятки мертвых дельфинов - ФОТО23:23 Саудовская Аравия введет стопроцентные акцизы на табак и энергетики22:52 В 2016 году белорусские пограничники выявили 12 боевиков ИГИЛ22:20 Министр обороны США рассказал о смене тактики против ИГИЛ21:52 Зияфет Аскеров: «Наша цель – довести до мира правду об Азербайджане»21:32 В Манчестере задержали еще одного человека в рамках расследования теракта21:03 Даниил Квят: «В Баку нас ждет трасса совсем другого типа, где важна мощность»20:30 Завершился V Международный конгресс «Бакинские дни сердца» - ФОТО20:00 Макрон рассказал о своем отношении к Трампу и Путину19:15 Меркель заявила, что ЕС больше не может полагаться на других18:42 В штате Миссисипи мужчина расстрелял восемь человек18:25 Гран-при Монако: Феттель выигрывает гонку, Райконнен – второй – ФОТО17:47 «Манчестер Сити» и «Реал» готовы заплатить € 130 млн за Мбаппе17:22 На севере Афганистана в ДТП погибли пятнадцать членов одной семьи16:49 Фомин: «Мне не нравилось отношение в «Габале». В команде чувствовалось напряжение»