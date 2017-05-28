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В мире

В штате Миссисипи мужчина расстрелял восемь человек 28.05.2017 18:42

По меньшей мере восемь человек погибли в результате стрельбы в американском штате Миссисипи, нападавший задержан, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Отмечается, что среди убитых был заместитель местного шерифа.

Нападавший обошел три дома — два в городе Брукхейвен и один в местечке Бог-Читто — в округе Линкольн. Пока неясно, был ли стрелок знаком с убитыми, заявила представитель бюро расследований штата.

Подробности инцидента и мотивы стрелка не уточняются. Обвинения нападавшему пока не предъявлены.

РИА Новости

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