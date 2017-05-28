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В мире

СМИ: в Марокко 20 человек задержали из-за угрозы национальной безопасности 28.05.2017 06:15

Власти Марокко задержали 20 человек по подозрению в нарушении общественного порядка и причинении ущерба национальной безопасности, сообщает местный новостной портал 360.

Как сообщается, задержания были произведены 26 и 27 мая в городе Эль-Хосейма на севере страны. Прокуратура Марокко потребовала от полиции провести необходимое расследование.

"Первые результаты расследования показали, что лица, причастные к преступлению, получали прибыль от трансфера денежных средств за границу и проводили операции, угрожавшие целостности королевства, его институтам и символам государства", — цитирует портал заявление генерального прокурора.

По информации агентства Рейтер, задержания были произведены в результате столкновения демонстрантов и стражей порядка. Как пишет агентство, неспокойная обстановка в городе Эль-Хосейма сохраняется с октября прошлого года, когда местный рыбак был раздавлен в мусоровозе при попытке извлечь оттуда конфискованную полицией рыбу. Гибель рыбака спровоцировала волну протестов против "коррупции и несправедливости".

РИА Новости

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