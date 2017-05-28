Грузовик, перевозивший 17 человек, перевернулся в афганской провинции Парван в центральной части страны, жертвами аварии стали 15 членов одной семьи, в том числе женщины и дети, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя местной администрации.

"Грузовик, перевозивший 17 пассажиров из (провинции) Парван в Кабул, съехал с дороги, перевернулся. Пятнадцать пассажиров погибли, два ребенка пострадали. Среди погибших есть женщины и дети", — сказала агентству представитель губернатора провинции Вахида Шахкар (Waheeda Shahkar). По ее словам, в результате ДТП погибли представители одной семьи.

Данные о числе жертв происшествия разнятся. Как сообщил представитель полиции провинции Ализаи Ахмади, "шестнадцать человек погибли в результате съезда транспортного средства в овраг". Информацию о том, что в аварии погибли члены одной семьи, он подтвердил.

В Афганистане часто происходят ДТП, причиной которых, как правило, становится превышение скоростного режима, ошибки в управлении транспортными средствами и плохое состояние дорог.

РИА Новости