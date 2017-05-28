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В мире

В Тель-Авиве прошел многотысячный митинг «Два государства - одна надежда» 28.05.2017 01:35

В Тель-Авиве прошел митинг «Два государства - одна надежда».

Более 10 тысяч человек в субботу в Тель-Авиве приняли участие в демонстрации, чтобы выразить поддержку решения палестино-израильского конфликта путем создания "двух государств для двух народов", сообщает газета Гаарец.

​Отмечается, что демонстрация под лозунгом "Два государства — одна надежда" прошла на площади Рабина и, по словам организаторов, была приурочена к "пятидесятилетию оккупации". Участники выступали за освобождение оккупированных территорий и за создание Палестинского государства в границах 1967 года.

По итогам войны, которая шла с 5 по 10 июня 1967 года, израильтяне отбили у иорданцев Западный берег и Восточный Иерусалим, у египтян — Синайский полуостров и сектор Газа, у сирийцев — Голанские высоты. Боевые действия против арабских соседей тогда начал Израиль, предвосхищая неминуемую, как считается, военную агрессию с их стороны.

По информации издания, организаторами мероприятия стали неправительственная организация "Мир сейчас" (Peace Now) совместно с партиями "Авода" и "Мерец". Во время акции было зачитано послание главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса, а также выступили ряд израильских политиков и деятелей культуры.

Лидер оппозиционной рабочей партии "Авода" Исаак Герцог обвинил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в том, что в прошлом году он упустил возможность продвинуть мирный процесс. "Сегодня власти Израиля в первую очередь ведомы страхом. Страхом изменений, страхом обещаний, страхом инициативы и страхом надежды. Израильский премьер-министр — главный паникер", — приводит издание слова Герцога.

Политик добавил, что избрание новым президентом США Дональда Трампа никак не повлияло на американскую позицию в решении ближневосточного конфликта. "На этой неделе мы видели, что американский президент собирается установить мир между нами и палестинцами…, президент, который понимает то, что понимал его предшественник", — цитирует газета выступление Герцога. Лидер "Аводы" призвал создать политический блок из израильский левоцентристов, который сможет заменить действующее правительство.

Согласно обнародованным в пятницу результатам опроса общественного мнения, 47% израильтян все еще поддерживают решение конфликта путем создания "двух государств для двух народов", 39% респондентов выступили против такого решения, еще 14% воздержались от ответа, отмечает издание.

Принадлежность оккупированного Западного берега и аннексированного Восточного Иерусалима с историческим центром города и святынями трех монотеистических религий остается предметом палестино-израильского конфликта, решить который пытается далеко не первое поколение мировых лидеров.

Из сектора Газа израильтяне ушли в 2005 году, но сохраняют блокаду анклава, где под властью ХАМАС живут два миллиона палестинцев. Попытки урегулировать статус Голанских высот, также аннексированных Израилем, сошли на нет с началом гражданской войны в Сирии. Синайский полуостров, самый крупный территориальный трофей Шестидневной войны, был возвращен Египту по условиям двустороннего мирного договора.

РИА Новости

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