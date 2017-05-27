Участники акции протеста против саммита "Большой семерки" (G7) в сицилийской Таормине вступили в стычки с полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов в беседе с журналистом агентства оценили число протестующих в 1,5 тысячи человек. Марш проходит на набережной курортного городка Джардини-Наксос, расположенном примерно на полпути между местом проведения саммита и основным пресс-центром встречи.

Основную массу протестующих составляют активисты левых движений, идущие под флагами с серпом и молотом и одетые в красные футболки. Им удалось добраться на остров, несмотря все предпринятые меры безопасности и арест порядка нескольких десятков активистов, собиравшихся принять участие в протестах. Их задержали на подъезде к паромной переправе между Сицилией и континентальной частью.

Участники марша антиглобалистов попытались прорвать полицейский кордон на набережной Джардини-Наксос, полиция в ответ применила дубинки и слезоточивые газ. Столкновения стихли довольно быстро и, судя по всему, были спровоцированы немногочисленными радикалами, которые также встретили отпор со стороны остальных, более умеренных протестующих.

РИА Новости