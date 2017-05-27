Около часа ночи (2:00 мск) на Эйфелевой башне в Париже погасло освещение в память о жертвах теракта в Египте, совершённого в пятницу против христиан-коптов.

Провести символическую траурную церемонию решила мэр Парижа Анн Идальго, она ранее выразила соболезнования семьям жертв нападения.

Неизвестные на двух машинах открыли огонь по автобусам с христианами в районе монастыря Святого Самуила к западу от населённого пункта Эль-Адавва в Египте. Погибло 35 человек.

Совбез ООН осудил нападение террористов и выразил соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Египта.