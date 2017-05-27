USD1.7020
EUR1.9062
RUB0.0300
Brent51.12
WTI48.50
Золото2 139.33
S&P 500 Index2 415.07
Nikkei 22519 693.93
В мире

Огни на Эйфелевой башне погасли в память о жертвах теракта в Египте 27.05.2017 05:05

Около часа ночи (2:00 мск) на Эйфелевой башне в Париже погасло освещение в память о жертвах теракта в Египте, совершённого в пятницу против христиан-коптов.

Провести символическую траурную церемонию решила мэр Парижа Анн Идальго, она ранее выразила соболезнования семьям жертв нападения.

Неизвестные на двух машинах открыли огонь по автобусам с христианами в районе монастыря Святого Самуила к западу от населённого пункта Эль-Адавва в Египте. Погибло 35 человек.

Совбез ООН осудил нападение террористов и выразил соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Египта.

310количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Два пропавших сомалийских спортсмена найдены - ОБНОВЛЕНОХайям Нисанов тайно сыграл свадьбу – ФОТО - ВИДЕОКак сейчас выглядит Дана Борисова, проходящая лечение в наркологической клинике – ФОТОВ Азербайджане студента исключат из вуза за участие во вступительных экзаменах вместо двух абитуриентовГеннадий Орлов: «Матч ТВ» – банкрот. Они с Тиной потратили трехлетний бюджет за полтора года» - ВИДЕОТаксист, «оккупировавший» автобусную остановку: «Правильно и делаю!» – ВИДЕОСамый красивый преступник» стал главной звездой модного показа в Каннах – ФОТОМири Юсиф станет отцом в третий раз - ФОТОИрина Шейк впервые вышла на подиум после рождения дочери – ФОТОВ Баку вынесен суровый приговор педофилам, напавшим на девочку

НОВОЕ НА САЙТЕ

27 мая07:00 В США медсестру подозревают в причастности к смертям 60 детей06:17 Фитнес-модель показала, как съесть 12 пончиков за минуту и не потолстеть - ФОТО - ВИДЕО05:40 В США буйный пассажир выпрыгнул из самолёта05:05 Огни на Эйфелевой башне погасли в память о жертвах теракта в Египте04:35 В Мексике побили рекорд по приготовлению традиционного блюда тако04:06 В Ирландии открылась вакансия обнимателя котов03:38 В штате Колорадо человек погиб из-за взрыва на нефтерезервуаре03:10 СМИ: в Триполи неизвестные захватили тюрьму с чиновниками времен Каддафи02:41 Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов 2017 года02:13 Денис Бородич: Эстония поддерживает территориальную целостность Азербайджана - ФОТО01:44 По приглашению университета ADA в Центре Мугама блистательно выступил Louisiana Jazz Ensemble - ФОТО01:15 В Мексике нашли тела пяти человек с отрезанными головами00:46 В Лондоне торжественно отметили День Республики и День Вооруженных сил Азербайджана - ФОТО00:17 Китайские ученые создали растение-фонарь26 мая23:49 НАСА в 2018 году отправит в космос зонд, который «потрогает» Солнце