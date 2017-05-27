Муж премьер-министра Люксембурга Готье Дестне сфотографировался вместе с супругами лидеров стран НАТО на саммите Альянса в Брюсселе.

Как сообщает CNN Türk, Готье Дестне присоединился к групповому снимку в Королевском замке в Лаекене 25 мая перед светским приемом для гостей саммита. Позируя для фото, он занял место позади супруги президента Турции Эмине Эрдоган и первой леди США Меланьи Трамп.

Готье Дестне провел время с первыми леди, пока лидеры государств обсуждали темы, включенные в повестку саммита.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель и Готье Дестне поженились в 2015 году, когда в стране разрешили однополые браки.

Ф.Багирова