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В мире

Муж премьера Люксембурга сфотографировался вместе с первыми леди стран НАТО – ФОТО 26.05.2017 17:58

Муж премьер-министра Люксембурга Готье Дестне сфотографировался вместе с супругами лидеров стран НАТО на саммите Альянса в Брюсселе.

Как сообщает CNN Türk, Готье Дестне присоединился к групповому снимку в Королевском замке в Лаекене 25 мая перед светским приемом для гостей саммита. Позируя для фото, он занял место позади супруги президента Турции Эмине Эрдоган и первой леди США Меланьи Трамп.

Готье Дестне провел время с первыми леди, пока лидеры государств обсуждали темы, включенные в повестку саммита.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель и Готье Дестне поженились в 2015 году, когда в стране разрешили однополые браки.

Ф.Багирова

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