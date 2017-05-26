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В мире

12-летнему мальчику во время телеэфира подарили $25 тыс. на реализацию его проекта – ФОТО – ВИДЕО 26.05.2017 14:00

12-летний американский мальчик Алекс Кнолл изобрел мобильное приложение, которое призвано улучшить жизнь людей с инвалидностью.

Для реализации своего проекта Алекс публиковал обращения в социальных сетях и запустил общественную кампанию по сбору средств. Ему были необходимы $25 тысяч.

Идея Алекса привлекла внимание ведущей популярного телешоу Ellen DeGeneres -  американской комедийной актрисы, писателя и продюсера Эллен Ли Дедженерес. Мальчика пригласили на передачу, где он рассказал о своем изобретении.

«Мобильное приложение Ability App будет помогать людям с ограниченными физическими возможностями находить подходящие для них услуги, развлечения, а также возможности трудоустройства», - рассказал Алекс.

Мальчик был настолько взволнован тем, что его изобретение привлекло общественное внимание, и он оказался на одном из популярных телешоу, что не смог сдержать слез радости.  

Сюрпризом для Алекса стало и то, что в рамках телешоу ведущая вручила ему чек на $25 тысяч – сумму, необходимую для реализации его идеи. Финансирование было предоставлено издательской компанией Shutterfly, около 20 лет действующей на рынке. Компания растет благодаря приобретению стартапов и имеет в этой области большой опыт.

Интересной особенностью, которую отметили многие пользователи соцсетей, является то, что сам Алекс, который так заинтересован в помощи людям с инвалидностью, не относится к этой категории людей.

Елена Остапенко, Э.Т.

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