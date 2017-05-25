После взрыва в Манчестере представители мусульманской общины города одними из первых поспешили на помощь пострадавшим и спасателям, которые работали на месте теракта.

Сразу после теракта таксисты-мусульмане бесплатно развозили по домам тех, кто спасся после страшного взрыва.

Мусульмане, живущие неподалеку от «Манчестер-арена», предложили свои дома тем, кто был не в состоянии добраться после случившегося до собственного дома.

Члены мусульманской общины приносили сотрудникам экстренных служб и журналистам воду и еду.

«Мы просто хотим помочь людям. Если кто-то потерял своих близких, - мы хотим помочь им», «Я здесь, чтобы выразить солидарность и помочь, вот и все. Я узнала, что здесь будут работать волонтеры и пришла чтобы помочь», «Чей угодно ребенок мог быть там. Любого из нас», «Она [Ариана Гранде] – кумир подростков. Там мог оказаться любой ребенок. Для матерей это очень тяжело», - говорили они.

Решительно осудили теракт мусульманские лидеры Великобритании.

«Преступники должны испытать на себе всю тяжесть ответственности за содеянное как в этой жизни, так и в мире ином», - сказал генеральный секретарь Мусульманского совета Британии Харун Хан.

Мусульманские организации по всей стране собрали на помощь семьям погибших и пострадавшим тысячи фунтов стерлингов.

Мусульмане, проживающие в квартале, где жил манчестерский террорист Салман Абеди, молятся за упокой души погибших в теракте людей.

В знак протеста против террора хиджабом мусульманской женщины стал флаг Великобритании.

Эта страшная трагедия очень сплотила людей.

Мусульманин Садиг Пател утешает плачущую иудейку Рени Рейчел Блэк.

И, провожая женщину, помогает ей нести складной стул.

Эти фотографии получили название «Символ единства».

Ф.Багирова

Материал подготовлен на основе сообщений мировых информагентств.