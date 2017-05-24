Бездомный Стивен Джонс, который находился рядом с Манчестер-ареной во время теракта 22 мая и помогал раненым покинуть место происшествия, стал героем соцсетей.

В интервью CNN Джонс рассказал о событиях ужасного вечера.

"Сначала был хлопок, я подумал, что это какой-то фейерверк, а затем произошел большой взрыв", - рассказал мужчина.

"Я просто почувствовал взрывную волну, а потом все начали кричать и бежать. Мы с товарищем встали и начали бежать. Мы поняли, что случилось, мы побежали назад, и все женщины и дети выходили в крови", - добавил Джонс.

Также он сказал, что видел травмы, которые, по его мнению, были нанесены гвоздями.

"Мы люди, у нас тоже есть сердце, у нас еще есть инстинкт помочь людям, которые нуждаются в помощи, и это то, что мы сделали. И это очевидно, когда мы увидели детей, в крови, вынимающих гвозди из рук и других частей тела", - вспоминает мужчина.

По его словам, там "были дети, много детей в крови, они плакали и кричали". "Если бы я не помог, я бы не смог жить с самим собой, уйдя и бросив этих детей", - сказал Джонс.

Его самоотверженность была оценена в социальных сетях, Джонса назвали героем, а одна женщина даже открыла для него счет на благотворительном сайте.

«Новое Время»