Бразильский велогонщик Виктор Фонсека во время тренировочного заезда нашел на обочине дороги брошенного котенка.

Пожалев животное, спортсмен положил его себе за пазуху и продолжил путь.

Как сообщает сайт Вести.Ru, спасенный котенок не испытывал никаких негативных эмоций от пребывания внутри майки Виктора. Наоборот, во время поездки он проявлял живой интерес к происходящему и время от времени даже лизал велосипедиста в шею и подбородок.

Запись поездки спортсмен выложил 15 мая на своей странице в Facebook, и за прошедшие дни ее посмотрели более миллиона пользователей Интернета.

Сообщается, что после окончания заезда спортсмен нашел котенку новых хозяев.

«НТВ»