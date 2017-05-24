USD1.7023
EUR1.9152
RUB0.0301
Brent53.62
WTI50.73
Золото2 142.94
S&P 500 Index2 394.02
Nikkei 22519 599.76
В мире

Видео заезда гонщика с котенком собрало более миллиона просмотров - ВИДЕО 24.05.2017 01:25

Бразильский велогонщик Виктор Фонсека во время тренировочного заезда нашел на обочине дороги брошенного котенка.

Пожалев животное, спортсмен положил его себе за пазуху и продолжил путь.

Как сообщает сайт Вести.Ru, спасенный котенок не испытывал никаких негативных эмоций от пребывания внутри майки Виктора. Наоборот, во время поездки он проявлял живой интерес к происходящему и время от времени даже лизал велосипедиста в шею и подбородок.

Запись поездки спортсмен выложил 15 мая на своей странице в Facebook, и за прошедшие дни ее посмотрели более миллиона пользователей Интернета.

Сообщается, что после окончания заезда спортсмен нашел котенку новых хозяев.

«НТВ»

337количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Стало известно имя смертника, совершившего теракт в Манчестере - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОБаку стал кандидатом на проведение Всемирной универсальной выставки Expo-2025Ариана Гранде прокомментировала взрыв в Манчестере – ФОТОИгроки «Реала» во время празднования победы: «Пике, мерзавец, приветствуй чемпионов!» - ВИДЕОDihaj: «На «Евровидении» я ни с кем не играла в друзья, ведь в Киев я приехала не для этого…» - ФОТО – ВИДЕОКурс на предвзятость: что стоит за безразличием западных СМИ в отношении Исламских Игр в Баку?В Баку женщина бросилась с восьмого этажа, но осталась живаАббас Багиров играет свадьбу без присутствия невесты – ФОТООткровенные наряды 71-летней Шер на церемонии Billboard произвели фурор - ФОТОМехрибан Алиева: «Азербайджан показал, что является большой спортивной державой» - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

24 мая01:25 Видео заезда гонщика с котенком собрало более миллиона просмотров - ВИДЕО00:59 В Британии повысили уровень террористической угрозы до критического00:21 Генсек Всемирной туристской организации ООН поздравил Президента Азербайджана23 мая23:53 Мировые цены на нефть растут23:28 В польском журнале Ambasador опубликована статья о Ходжалинском геноциде22:59 Президент Ильхам Алиев: Мы показали, что Ислам – это религия науки, культуры, мира, милосердия - ФОТО22:52 Министр: «Международный банк не будет приватизирован ранее 2018 года»22:32 Президенту Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики22:07 Трамп прибыл в Италию для встречи с папой римским21:46 Жена и дочери Гвардиолы были на стадионе во время теракта в Манчестере21:24 В Азербайджане установлены тарифы на платные услуги ГЭЦ при приеме на госслужбу и утверждены цены около 200 лекарств21:12 Реструктуризация внешних долгов Межбанка Азербайджана охватит три направления21:01 Анастасия Ибрагимли: «Я решила надеть хиджаб не для кого-то или чего-то, а ради себя и Аллаха»20:53 Вице-премьер Саудовской Аравии поздравил Президента Азербайджана с Днем Республики20:42 Глава Нацразведки обвинил Россию во вмешательстве в выборы в США и Европе