Директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс голословно обвинил Россию во вмешательстве в выборы в США и Европе, не приведя никаких подтверждений своих заявлений.

«Российская кампания влияния и стратегия заключается в подрыве демократических институтов и выборов… Мы ясно видели это во Франции, видим в Германии и Великобритании, где ожидаются выборы, повтор того же, что мы видели на наших выборах (в США, – ред.). Российская стратегия продолжается», — заявил Коутс на слушаниях в Сенате.

РИА Новости