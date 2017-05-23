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В мире

США поставляют оружие террористам в Сирии – ВИДЕО 23.05.2017 19:23

США продолжают поставлять вооружение террористам PYD (сирийское крыло PKK) на севере Сирии.

Под предлогом борьбы с ИГИЛ 15 и 20 мая из Ирака в Сирию отправлены две крупные партии оружия и боеприпасов.

По информации, в районе Хасеке, на севере Сирии, где были сфотографированы грузовики с американским оружием, поставки начались через шесть дней после решения Трампа о вооружении сирийских демсил (контролируемых террористами PYD).

В целом из Ирака в Сирию выехали около 100 грузовиков с оружием и боеприпасами. Колонна грузовиков достигла района Хасеке и двигается в направлении северных районов Ракки.

Террористам также переданы броневики.

Эксперты, изучившие фото- и видеоматериалы, размещаемые террористами в социальных сетях, и ранее фиксировали наличие американского оружия в арсенале PKK.

В частности, ранее в арсенал террористов входили: противотанковый комплекс BGM-71 TOW, 80- и 120-миллиметровые минометы, автоматический станковый гранатомет MK19, автоматический карабин M4, винтовки M16, бронированные машины Humwee, тяжелая американская бронемашина Cougar, беспилотники.

Террористам на север Сирии был поставлен даже американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin, в продаже которого ранее было отказано Турции.

Кроме того, для террористов PYD на черном рынке приобретены ПТРК французского производства Milan и снайперские винтовки российского производства.

Anadolu Ajansı

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