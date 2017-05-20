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В мире

Трамп станцевал с королём Саудовской Аравии арабский танец с мечами - ВИДЕО 20.05.2017 23:09

В традиционной церемонии также приняли участие госсекретарь Рекс Тиллерсон и советник Трампа Стив Бэннон.

Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд станцевали традиционный арабский танец аль-арда с мечами. Участие в церемонии принимали глава Госдепа США Рекс Тиллерсон и советник Трампа по стратегическим вопросам Стив Бэннон. Как сообщается, король также Саудовской Аравии станцевал в честь визита Трампа.

Как сообщается, раньше танец аль-арда носил военный характер, сейчас это лишь дань уважения истории и традициям Востока. Аль-арда начинается с поэзии под звуки барабана (ат-таблы) и звон сабли (ас-саварим). Люди через танец выражают свою свою гордость за короля, а также уважение ему. 

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