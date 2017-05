В традиционной церемонии также приняли участие госсекретарь Рекс Тиллерсон и советник Трампа Стив Бэннон.

Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд станцевали традиционный арабский танец аль-арда с мечами. Участие в церемонии принимали глава Госдепа США Рекс Тиллерсон и советник Трампа по стратегическим вопросам Стив Бэннон. Как сообщается, король также Саудовской Аравии станцевал в честь визита Трампа.

VIDEO: #Trump takes part in traditional ardha dance in Saudi Arabia.

