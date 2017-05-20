USD1.7023
EUR1.8916
RUB0.0296
Brent52.91
WTI49.79
Золото2 137.92
S&P 500 Index2 365.72
Nikkei 22519 627.20
В мире

СМИ: в Индонезии загорелся паром со 178 пассажирами, три человека погибли 20.05.2017 05:28

По меньшей мере три человека погибли в результате пожара на пароме в Индонезии, судьба 84 пассажиров остается неизвестной.

Об этом сообщает в субботу издание Maritime Executive.

По данным газеты, всего на судне находились 178 пассажиров. Поисково-спасательная служба Индонезии сообщила о спасении 91 человека. Судьба остальных 84 пассажиров на данный момент неизвестна.

Паром Mutiara следовал от острова Ява до острова Борнео, когда на палубе начался пожар. Члены экипажа попытались потушить пламя, но им это не удалось. Тогда капитан судна приказал экипажу и пассажирам покинуть паром, надев спасательные жилеты.

На данный момент продолжаются поиски пропавших.

РИА Новости

194количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Лейла Алиева поделилась рецептом «Наполеона» от Мехрибан Алиевой – ФОТОМурашки по телу! Азербайджанские воллейболистки показали, как надо исполнять гимн страны – ВИДЕОКак выглядит повзрослевшая дочь Моники Беллуччи? – ФОТОИгбал Агазаде оказался личным информатором Эльдара Махмудова - ИсточникМасаллы вместо Малайзии на Исламиаде в Баку. Как оговорился телекомментатор - ВИДЕОВалерия Коротенко: «Я не могла проиграть, потому что пообещала сыну завоевать золотую медаль» - ФОТОАрмянское государство на службе у криминалитета - ФОТО - ВИДЕОНовый облик «старой Советской» – ФОТОМеняется схема движения по одному из оживленных автомобильных кругов Баку – КАРТА – ФОТО – ОБНОВЛЕНОПоявилось новое видео наезда на пешеходов в центре Нью-Йорка - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

НОВОЕ НА САЙТЕ

20 мая08:00 Италия бесплатно раздаст 103 исторических здания для развития турсектора07:00 Хасан Роухани лидирует на президентских выборах в Иране06:00 У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,905:28 СМИ: в Индонезии загорелся паром со 178 пассажирами, три человека погибли04:52 В США два истребителя сопровождали полет лайнера после инцидента на борту04:17 В Баку 26-летний парень получил огнестрельное ранение03:48 Первый вице-президент Мехрибан Алиева наградила победителей соревнований по борьбе Исламиады - ФОТО03:09 Трамп едет в Саудовскую Аравию объединять исламский мир02:39 На юге Ливии более 140 человек стали жертвами атаки на авиабазу02:10 Ученые установили новые подробности появления жизни на Земле01:40 Восемь человек пострадали при сходе пассажирского поезда с рельсов в Германии01:11 Под Багдадом в результате двух взрывов погибли не менее 11 человек00:42 Явка на выборах президента Ирана составила около 70%00:13 Норвежский футбольный клуб выпустил презервативы для привлечения студентов19 мая23:46 В Каире в годовщину катастрофы над Средиземным морем открыли памятный знак