USD1.7025
EUR1.8609
RUB0.0300
Brent51.60
WTI48.57
Золото2 096.20
S&P 500 Index2 390.90
Nikkei 22519 858.86
В мире

Информатор Wikileaks Мэннинг впервые показала свое фото после смены пола 19.05.2017 05:12

Информатор Wikileaks Челси Мэннинг опубликовала в Instagram свою фотографию после выхода из тюрьмы.

Военнослужащий армии США Брэдли Мэннинг был арестован в Ираке в 2010 году. Он признался в том, что передал сайту WikiLeaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и сотни тысяч дипломатических и военных документов.

В 2013 году Мэннинг был приговорен к 35 годам заключения. Впервые в истории американских вооруженных сил Мэннингу было разрешено пройти курс гормональной терапии для превращения в женщину, оставаясь при этом в заключении. В 2014 Мэннинг взяла имя Челси Элизабет и была признана судом женщиной.

Мэннинг вышла на свободу в среду 17 мая после того, как ее срок заключения был сокращен президентом Обамой в последние дни его нахождения в должности главы государства. После освобождения она будет числиться в составе вооруженных сил страны.

РИА Новости

255количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
52-летняя Моника Беллуччи слилась в страстном поцелуе на открытии Каннского фестиваля – ФОТО – ВИДЕОИван Ургант прочел новость 1news.az в эфире своей передачи: «Такие новости являются самодостаточными» – ВИДЕООлимпийский чемпион Тогрул Аскеров дисквалифицирован на год – ОФИЦИАЛЬНООбвиняемый в доведении женщины до самоубийства оказался сыном поэтессы – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО«Исламиада»: Алжирский футболист бросил на землю форму сборной Азербайджана и прошелся по нейБелла Хадид повторила на Каннском кинофестивале свой прошлогодний откровенный образ – ФОТОБеспрецедентный случай: Тогрул Аскеров попался на допинге из-за того, что съел экзотический фруктИстория о педофиле-таксисте в Баку всколыхнула соцсетиCтало известно, какую должность займет самый сексуальный экс-министр Армении - ФОТО - ВИДЕОСледствие выясняет, действительно ли женщина в Азербайджане повесилась из-за того, что ее насильно выдали замуж

НОВОЕ НА САЙТЕ

19 мая05:34 Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление в связи с эскалацией напряженности в зоне карабахского конфликта05:12 Информатор Wikileaks Мэннинг впервые показала свое фото после смены пола04:47 В Иране пройдут президентские выборы04:22 На очередной передаче популярной радиопрограммы «John Batchelor Show» речь шла об успехах Азербайджана04:00 В Милане мигрант с ножом напал на правоохранителей03:30 Президент Бразилии не намерен подавать в отставку02:59 СМИ рассказали, кого Трамп планирует назначит на пост главы ФБР02:28 Удар по проправительственным отрядам в Сирии в коалиции объяснили «угрозой»02:02 Полиция Нью-Йорка назвала имя въехавшего в толпу на Таймс-Cквер - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО01:40 Айшан Абдулазимова: «В финале меня окрыляла мысль о победе в родной стране»01:19 Президент Ильхам Алиев наградил победителей соревнований по греко-римской борьбе Исламиады в Баку - ФОТО00:55 В Шеки грузовик марки «Shacman» переехал мужчину00:45 Президент Азербайджана наградил победителей соревнований по боксу Исламиады в Баку - ФОТО00:33 Турция не примет участие в операции в Ракке из-за участия курдов00:06 В Греции анархисты забросали «коктейлями Молотова» полицейских