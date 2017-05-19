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В мире

Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа об изнасиловании 19.05.2017 15:35

Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, которого подозревали в изнасиловании.

"Прокурор Марианн Ню сегодня приняла решение о прекращении предварительного следствия по делу Джулиана Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании", — говорится в сообщении для прессы.

В уведомлении, поданном в суд Стокгольма, Ню отмечает, что все возможности для расследования исчерпаны и решение об аресте Ассанжа не имеет смысла оставлять в силе.

На пресс-конференции Ню уточнила, что следствие может быть возобновлено, если Ассанж окажется в Швеции до 2020 года, когда истекает срок давности преступления, в котором он подозревается.

Сам основатель Wikileaks отреагировал на сообщение о закрытии дела, выложив в Twitter фото, на котором улыбается и выглядит довольным.

Адвокат Ассанжа Пер Самуэльссон назвал прекращение следствия "тотальной победой", добавив, что его клиент может покинуть эквадорское посольство, в котором провел почти пять лет, в любой момент.

Однако основателю Wikileaks все равно грозит арест из-за того, что в июне 2012 года он отказался сдаться британскому суду. Лондонская полиция заявила, что обязана задержать его по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом.

​Шведская полиция начала расследование против Ассанжа началось летом 2010 года, когда две женщины заявили, что якобы пострадали от его сексуальных притязаний. Сам основатель Wikileaks отрицал какую-либо причастность к преступлениям на сексуальной почве, настаивая, что все контакты проходили по взаимному согласию, а женщины подали заявление на него из мести и под влиянием полиции.  

В декабре 2010 года Ассанжа задержали в Лондоне. Шведские правоохранители настаивали на его выдаче, однако через несколько дней Ассанжа освободили под залог. 

При этом основатель Wikileaks опасался, что шведские власти могут выдать его США, где ему грозит 35 лет тюрьмы или смертная казнь за разглашение секретных сведений. Поэтому в 2012 году он обратился к властям Эквадора с просьбой о политическом убежище и с тех пор находится в эквадорском посольстве в Лондоне. За это время часть обвинений в изнасиловании с него сняли за истечением срока давности.

РИА Новости

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