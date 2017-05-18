Мужчина спиливал ветки с дерева около своего дома, когда неожиданно упал на асфальт, ударившись головой о бордюр.

Знакомьтесь, это Тони, верный пёс, который не бросил своего хозяина, когда тот упал с высоты шести метров на бетонный тротуар. 28-летний аргентинец Иисус Уэч спиливал ветки с двухметрового дерева во дворе дома и сорвался на асфальт, сильно ударившись головой.

Соседи быстро заметили лежащего на тротуаре мужчину и вызвали скорую. Пока хозяин без сознания лежал на тротуаре, Тони не отходил от него ни на шаг.

Пёс даже пытался забраться в машину скорой помощи, чтобы поехать вместе с Уэчем, но врачам пришлось отказать животному. К счастью, мужчина не получил серьёзных травм и в тот же день вернулся домой.