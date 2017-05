Сенатор Ларисса Уотерс (Larissa Waters) стала первой женщиной в истории Австралии, покормившей ребенка грудью в парламенте страны во время заседания. Об этом сообщает ABC.net.

«Я горжусь тем, что моя дочь Алия стала первым ребенком, которого кормили грудью в федеральном парламенте», — заявила политик.

Грудное вскармливание в австралийском парламенте было разрешено после скандала, разразившегося в 2015 году. Тогда министр по делам малого бизнеса Келли О'Дуайер была вынуждена постоянно выходить из зала из-за необходимости заботиться о новорожденном ребенке.

Предложение некоторых политиков сцеживать молоко, чтобы не пропускать заседание, вызвало критику со стороны активистов, отстаивающих права женщин и детей.

Уотерс — не единственная женщина-парламентарий, кормившая ребенка на рабочем месте. В 2015 году 37-летняя Виктория Донда Перес, депутат Национального конгресса Аргентины, начала кормить восьмимесячную дочь во время сессии парламента.

So proud that my daughter Alia is the first baby to be breastfed in the federal Parliament! We need more #women & parents in Parli #auspol pic.twitter.com/w34nxWxG0y