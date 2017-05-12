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В мире

В Австралии сенатор покормила дочь грудью во время голосования в парламенте - ФОТО 12.05.2017 16:36

Сенатор Ларисса Уотерс (Larissa Waters) стала первой женщиной в истории Австралии, покормившей ребенка грудью в парламенте страны во время заседания. Об этом сообщает ABC.net.

«Я горжусь тем, что моя дочь Алия стала первым ребенком, которого кормили грудью в федеральном парламенте», — заявила политик.

Грудное вскармливание в австралийском парламенте было разрешено после скандала, разразившегося в 2015 году. Тогда министр по делам малого бизнеса Келли О'Дуайер была вынуждена постоянно выходить из зала из-за необходимости заботиться о новорожденном ребенке.

Предложение некоторых политиков сцеживать молоко, чтобы не пропускать заседание, вызвало критику со стороны активистов, отстаивающих права женщин и детей.

Уотерс — не единственная женщина-парламентарий, кормившая ребенка на рабочем месте. В 2015 году 37-летняя Виктория Донда Перес, депутат Национального конгресса Аргентины, начала кормить восьмимесячную дочь во время сессии парламента.

Lenta.Ru

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