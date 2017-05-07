Мия Голосино, 12-летняя английская школьница, чей IQ составляет 162 балла (считается, что у Эйнштейна этот показатель составлял 160), не хотели брать в школу.

Девочка подавала заявление в гимназию города Эйлсбери. Однако администрация учебного заведения объяснила родителям, что у них нет свободных мест, даже не проверив знания ученицы, пишет Metro.

Родители Мии огорчились, но решили разобраться в ситуации и отправили девочку на тестирование. После специально пройденного Мией задания крупнейшая, старейшая и самая известная организация для людей с высоким IQ Mensa прислала результаты девочки: 162 балла, что на два балла больше, чем у физика Хокинга и математика Эйнштейна. Родители и девочка были очень счастливы, но при этом и сильно удивлены: таких результатов они не ожидали.

Теперь Мию приглашают во многие школы и гимназии.