Не менее 43 боевиков были уничтожены в ходе контртеррористических операций в провинциях Афганистана за сутки, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

"За последние 24 часа силы национальной обороны и безопасности Афганистана (ANDSF) провели восемь контртеррористических операций в провинциях Кунар, Вардак, Нангархар, Забул, Логар и Кундуз. В результате 43 вооруженных боевика уничтожены и еще восемь ранены", — говорится в заявлении.

По данным МВД, среди уничтоженных было 17 боевиков террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта".

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГИЛ.

РИА Новости