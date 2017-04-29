30-летний спасатель Адриан Дюбоск погиб вблизи острова Реюньон в Индийском океане из-за нападения тигровой акулы. Известно, что Дюбоск был активистом организации Shark Watch Patrol, которая помогает предотвращать атаки хищников на людей. О трагическом случае сообщило издание Daily Mail.

Адриан погиб сегодня утром. Молодой человек решил заняться сёрфингом в месте, где это официально запрещено (по словам знакомых и местных жителей, он был очень опытным спортсменом). Акула атаковала неожиданно и укусила парня за правое бедро и паховую область.

Несмотря на то что Адриан находился на закрытом пляже с двумя друзьями, спасти его не смогли. Спасатели пытались откачать серфингиста в течение получаса, но им это не удалось.

Известно также, что молодой человек активно интересовался образом жизни акул и регулярно выкладывал их фотографии и описания на своей странице в "Фейсбуке".